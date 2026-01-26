Курс евро на Украине установил новый рекорд

Курс европейской валюты на Украине достиг очередного исторического максимума, впервые превысив 51 гривну за евро. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

© Global look

По информации на сайте регулятора, на 27 января официально курс установлен на уровне 51,0647 гривны за евро, что на 41 копейку больше, чем днем ранее. Год назад за евро давали 43,9168 гривны.

Курс европейской валюты впервые превысил 50 гривен и составил 50,1762 гривны за евро 9 января. При этом, как отмечают местные СМИ, украинские банки еще утром 26 января выставили обменный курс выше 51 гривны за евро.