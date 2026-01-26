В России предложили маркировать туалетную бумагу

Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Маркировать туалетную бумагу и прокладки предложили уже с 1 сентября 2026 года. При этом добровольный эксперимент по маркировке уже идет с 25 сентября 2025 года и заканчивается в конце августа текущего года. Синхронизация срока завершения эксперимента с началом обязательной маркировки позволит производителям подготовить бизнес-процессы и адаптироваться к введению обязательных требований в «бесшовном» режиме.

Необходимость маркировки объясняют тем, что на рынке каждый десятый товар (10 процентов) нелегальный. Это создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе для детей.

Ранее стало известно, что с июня 2026 года обязательная маркировка товаров в системе «Честный знак» может быть расширена на презервативы. Также в списке новых категорий, подлежащих маркировке, есть имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и одноразовые маски.