Стало известно, сколько рабочих мест потеряли люди из-за внедрения ИИ

В 2025 году британские компании сократили чистую численность персонала на 8% на фоне внедрения инструментов искусственного интеллекта. Это самый высокий показатель среди стран, вошедших в выборку, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Morgan Stanley.

© Газета.Ru

Исследователи опросили международные компании из сфер производства потребительских товаров, ритейла, недвижимости, автомобилестроения и медицинского оборудования, которые используют ИИ-ассистентов не менее одного года.

Так, в Великобритании за последние 12 месяцев было уволено 23% сотрудников, при этом создано лишь 15% новых рабочих мест, что привело к чистому сокращению штата. Средний рост производительности труда в стране составил 11,5%.

В США внедрение ИИ сопровождалось сопоставимым ростом производительности, однако компании создали 19% новых рабочих мест после сокращения 17% в ходе оптимизации. Таким образом, американский рынок стал единственным в исследовании, где число позиций увеличилось — на 2%. Новые вакансии, как правило, связаны с управлением ИИ-системами, разработкой и сопровождением цифровых решений.

Среди других стран Япония заняла второе место по масштабам сокращений с чистым снижением занятости на 7%. Германия и Австралия разделили третью и четвертую позиции — в обеих странах число рабочих мест уменьшилось на 4%.

Ранее сообщалось, что обновленная Siri на базе Gemini дебютирует в iOS 26.4.