На шельфе Нигерии открыли новое месторождение нефти

Государственная Нигерийская национальная нефтяная компания (NNPC) объявила об открытии крупного месторождения нефти на шельфе Атлантического океана в районе впадения в него реки Нигер. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

© Global look

"NNPC совместно с оператором проекта, компанией Chevron Nigeria, успешно завершила работы на разведочной скважине Awodi-07, расположенной на мелководье западной части дельты Нигера. Результаты бурения скважины весьма обнадеживают, подтверждая значительное присутствие углеводородов в нескольких пластовых зонах", - говорится в нем.

Работы велись в Гвинейском заливе, где глубина воды достигает 12 м. При этом скважина была пробурена на глубину 3,7 тыс. м. Обнаружено несколько нефтеносных пластов общей мощностью около 205 м.

В ближайшее время специалисты компании должны предоставить оценочные данные о запасах нефти в этом месторождении.