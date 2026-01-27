Минфин предложил легализовать онлайн-казино

Глава министерства финансов России Антон Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

© Газета.Ru

В настоящее время нелегальный оборот азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год. Если идея Минфина о легализации онлайн-казино будет одобрена, ежегодные доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей. При этом снятие запрета на организацию и работу онлайн-казино возможно при соблюдении ряда условий. Так, будет определен оператор организации и по аналогии с букмекерами закреплен механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок.

Предлагается ввести налог на онлайн-казино в размере не менее 30% от выручки, администрирование которого будет осуществлять Единый регулятор азартных игр. Кроме того, Минфин хочет запретить участвовать в играх лицам, не достигшим 21 года.

15 ноября сообщалось, что министерство финансов внесло изменения в порядок налогообложения букмекерской деятельности.