В ЦБ рассказали об инфляционных ожиданиях россиян

Инфляционные ожидания россиян в январе 2026 года не изменились по сравнению с декабрем прошлого года, оставшись на уровне 13,7% годовых. Это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

При этом среди жителей России, у которых есть сбережения, ожидаемая инфляция снизилась до 12% с декабрьских 12,3%. В то же время у россиян, которые не имеют сбережений, инфляционные ожидания выросли до 15,2% по сравнению с 14,6% в декабре.

До этого в Банке России сообщили, что инфляция в стране в 2025 году составила 5,5%, став самой низкой за пять лет. По данным ЦБ, это минимальный прирост цен за календарный год после 2020 года, когда инфляция составляла 4,9%.

Отмечается, что меньше всего в 2025 году подорожали непродовольственные товары — в среднем на 3%. В их числе обувь, средства связи, персональные компьютеры, электротовары и бытовые приборы. В то же время некоторые услуги стали дороже на 9,3%, а продовольствие — на 5,2%. Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4–6% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к уровню 4%.