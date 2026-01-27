Европейский Союз, отказавшись от российского газа, попал в полную зависимость от США. Такую оценку дал журналист Томас Фази в социальной сети X, прокомментировав заявление президента Европарламента Роберты Метсолы об «усилении энергетической автономии» ЕС, передает РИА Новости.

Как написал Фази, европейцы «сами себя загнали в полную зависимость от США, страны, от которой, как они утверждают, хотят обрести "независимость"». Он назвал их «полными клоунами».

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября того же года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение отказом от свободы. В Кремле неоднократно заявляли, что Запад, отказавшись от российских энергоресурсов, совершил серьезную ошибку и попал в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что покупатели в итоге приобретают российские углеводороды через посредников, но уже дороже.

Напомним, что 22 января цены на газ в Европе превысили психологическую отметку в $500 за тысячу кубометров, достигнув максимума с марта прошлого года. Повышение за сутки составило 4%.