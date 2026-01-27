Спрос на инвестиционное серебро в России продолжает расти

Российские инвесторы перекладываются в серебро. В минувшем году, по данным ВТБ, рынок инвестиционного серебра продемонстрировал беспрецедентную динамику. В 2025-м количество обезличенных металлических счетов с серебром в одном из крупнейших российских банков выросло на 36%. А объем драгоценного металла на таких счетах увеличился в полтора раза.

При этом само серебро по итогам прошлого года подорожало вдвое. На минувшей неделе цена на металл, устанавливаемая Банком России, достигла 228 рублей за грамм.

Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов:

— Драгоценные металлы пользуются особой востребованностью в последний год со стороны розничных инвесторов. Это вполне логично на фоне того, что, во-первых, достаточно ограниченная база инвестиционных инструментов доступна российскому инвестору, при этом доходность вкладов и облигаций снижается на фоне снижения ключевой ставки, и на этом фоне часть инвесторов логично перекладывается в актив, который демонстрирует динамику роста, причем не только на российском рынке, но и глобально. И в целом, мне кажется, что это, скорее, отражает переток части средств, которые до этого были во вкладах и облигациях с высокой доходностью. Я считаю, что, в целом, присутствие драгоценных металлов в индивидуальном инвестиционном портфеле — это разумная мера по диверсификации. Продавать квартиру, закладывать машину и продавать почку я бы не стал ради того, чтобы купить на это серебро или золото, но в разумной пропорции 10-20-30% от портфеля, мне кажется, обоснованный подход в части диверсификации инвестиционных инструментов.

— Есть ли смысл сейчас складывается серебро?

— Если говорить все-таки о краткосрочном, то, мне кажется, что есть риск войти сейчас на высоких ценах и потом не получить какой-то вразумительной доходности. Но если мы говорим про среднесрочные, то вполне себе неплохой инвестиционный актив по той причине, что драгоценные металлы, прежде всего золото, и серебро в том числе, исторически всегда было востребованы во время нестабильности как экономической, так и геополитической.

Есть ли сейчас смысл покупать серебро, и подходит ли это инструмент массовому инвестору? Мнение создателя аналитического проекта The Wall Street Pro, трейдера Дмитрия Черемушкина:

Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта The Wall Street Pro, трейдер:

«По моему опыту общения с инвесторами, это нишевый больше продукт, в серебро обычно всегда инвестировали люди, которые в этом достаточно неплохо разбирались. Обычно инвесторы больше инвестировали в золото, поскольку золото является монетарным металлом, в отличие от серебра, которое больше используется в промышленности. Сам я тоже больше предпочитаю золото, оно понятнее, его держат центральные банки. А серебро часто спрос на него зависит от промышленных заказов, от его использования. Можно купить непосредственно серебро через Silver Tomorrow, так называемый контракт, прямо на Московской бирже и держать его, особенно если вы собираетесь это делать спекулятивно и коротко, это самый дешевый способ. Покупаете этот контракт, серебро хранится на Московской бирже полностью соответствует динамике серебра. Через какое-то время, через полгода, год можете продать, если вы вдруг решили спекульнуть. С чем связан рост цен на серебро, с тем же, с чем и золота, он связан именно с геополитикой, с опасностью того, что доллар может обрушиться, доллар и слабел, и на этом фоне росли все промышленные металлы, и есть боязнь Трампа, его непредсказуемости, и боязнь того, что в мире копится огромное количество долгов, начиная от Соединенных Штатов Америки, Европы и Азии. Инвесторы просто начинают частично перекладываться из американских «трежерей» в металлы, чтобы хоть немного сохранить в потенциально будущей девальвации евро, доллара, этого они опасаются в том числе».

На этой неделе рост цен на серебро в России продолжился. Сегодня ЦБ установил учетную цену на металл на уровне почти 270 рублей за грамм. Таким образом, с прошлой недели серебро подорожало на 18%.