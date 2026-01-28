Стоимость золота установила новый исторический рекорд

Стоимость золота на нью-йоркской бирже установила новый исторический рекорд. Она превысила 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Так, по данным на 04:52 28 января по московскому времени, цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex составила 5254,5 доллара за тройскую унцию (рост на 2,61%).

Эксперты отметили, что стоимость золота превысила порог в 5,2 тысячи долларов впервые в истории. Они не исключили, что рост цен продолжится, и в 2026 году унция может подорожать до 6 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Центральный банк России 27 января установил рекордно высокую учетную цену на золото. Она составила 12 087,55 рубля за один грамм. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений (с 1997 года).

Цена на серебро также демонстрирует рекорды. По данным на 26 января, она достигла 109 долларов. С начала 2026 года стоимость серебра выросла в 1,5 раза. Растет и цена других металлов: олово прибавило 37%, платина — 34%, палладий — 27%, никель — 13%.