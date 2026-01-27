В России оценили последствия аномальных снегопадов для экономики

Аномальные снегопады в Москве наносят серьезный удар по транспортной системе, что напрямую сказывается на экономике региона. Об этом News.ru заявил экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

По его словам, основные потери связаны с коллапсом логистики: задержками авиарейсов, пробками на трассах и снижением скорости движения автотранспорта. Резкий рост цен на такси в таких условиях, по мнению эксперта, оправдан не только высоким спросом, но и объективным увеличением издержек перевозчиков.

Непогода также меняет баланс в розничной торговле. Трафик в обычных магазинах падает на 15–20%, тогда как объем заказов в онлайн-доставке, наоборот, растет.

Экономист подчеркнул, что точный совокупный ущерб от таких снегопадов для экономики не подсчитывается. Ранее сообщалось, что в Москве и области цены на такси из-за непогоды выросли в 2–3,5 раза.

В ночь на 27 января Москву накрыл мощный снегопад, который за несколько часов привел к выпадению около 9 мм осадков. Из-за этого на дорогах возникли пробки, а аэропорт Шереметьево был вынужден временно прекратить прием рейсов.