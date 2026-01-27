В Индии рассказали о ситуации с поставками нефти из России

Министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что поставки топлива из России продолжат снижаться. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Пури, в данный момент объем поставок российской нефти сократился до 1,3 миллиона барр. в сутки. При этом, среднегодовой показатель равняется 1,8 миллиона барр. Министр также подчеркнул, что власти Индии не давали указаний по вопросу закупок российской нефти — индийские нефтяные компании, как уточнил Пури, принимают такие решения самостоятельно.

Индия ответила на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти

«Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлено рыночными условиями», — заявил он.

Пури добавил, что Индия может диверсифицировать поставки нефти — в настоящее время она покупает это топливо у 41 страны. Сильнее всего индийские компании заинтересованы в поставках нефти из Канады и США.

Ранее СМИ сообщили, что Индия может нарастить закупки нефти из альтернативного России источника.