DM: в случае глобальных кризисов и войн золото может подорожать до $27 000 за унцию

Котировки золота впервые в истории превысили психологически важную отметку в пять тысяч долларов за унцию, достигнув на этой неделе уровня в $5 004. Этот взрывной рост, зафиксированный в ходе торгов, вновь разжег дискуссии о будущем мировой финансовой системы и роли драгоценных металлов в условиях нарастающей геополитической и экономической турбулентности. За эйфорией от новых рекордов, как пишет британская Daily Mail (статью перевели ИноСМИ), скрываются тревожные прогнозы, связывающие дальнейший рост стоимости золота с потенциальными катастрофами глобального масштаба.

На этом фоне, как отмечает английская газета, один из самых смелых прогнозов прозвучал от Роберта Кийосаки, автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа», который в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что будущая цена золота может достичь $27 000 за унцию. Подобная оценка, однако, не разделяется большинством аналитиков. Специалисты предупреждают, что для реализации такого сценария потребуются события, сопоставимые с полномасштабным коллапсом существующего миропорядка.

Эндрю Гласс, основатель Avatar Commodities, в интервью Daily Mail прямо связал возможность такого роста цен с серией апокалиптических событий, включая гражданскую войну в США, захват Китаем Тайваня или прямую военную конфронтацию между Россией и НАТО. Другие эксперты видят корень проблемы в фундаментальном кризисе долларовой системы. Старший финансовый эксперт GOBankingRates Рудри Патель пояснила, что достижение золотом планки в $27 000 с высокой вероятностью вынудит США отказаться от текущей модели фиатной валюты и вернуться к золотому стандарту, от которого страна отошла в 1971 году.

Текущий же рост до $5 000, по мнению аналитиков, является прямым следствием растущих опасений инвесторов относительно устойчивости традиционных финансовых активов. Ключевым фактором давления выступает гигантский государственный долг США, превысивший $38 триллионов. Рэй Далио, миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, на Давосском форуме прямо указал на это обстоятельство, отметив, что чрезмерные заимствования вынуждают власти обесценивать национальную валюту, что заставляет капитал искать убежище в активах, не зависящих от решений центробанков.

Золото, чьи физические запасы ограничены, выступает идеальной страховкой на такой черный день, выполняя роль защитного щита для благосостояния. При этом оно демонстрирует и впечатляющую доходность: за первый год нового президентского срока Дональда Трампа цена металла выросла более чем на 80%. Динамика торгов в понедельнике показала, что даже на исторических максимумах не чувствуется сопротивления продавцов. Хантер Родес из Atlanta Gold & Coin Buyers отмечает, что клиенты массово конвертируют средства из акций в золото, рассматривая его как единственную надежную «тихую гавань».

Однако у этой медали есть и обратная, кровавая сторона. Эндрю Гласс указывает на цепочку негативных последствий, тянущихся за высокой ценой: от усугубления кризиса в регионах добычи, таких как Гана, до эскалации насилия и нелегальной разработки месторождений в условиях отсутствия правопорядка, как это происходит в Эфиопии. Таким образом, каждый новый рекорд золота — это не только сигнал о страхах Уолл-стрит, но и потенциальный фактор дестабилизации для беднейших стран мира, где металл сулит баснословные, но часто кровавые доходы.