Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже критической отметки в 38%.

"Во-первых, речь идет о газовом кризисе, к которому сейчас движется Германия. Заполняемость газохранилищ в Германии достигла критического уровня, упав ниже 38%. Это означает, что ситуация критическая", - заявил Хрупалла журналистам.

При этом он подчеркнул, что план действий на случай чрезвычайной ситуации с природным газом предусматривает, что уровень заполнения газохранилищ ниже 55% считается критическим.

"Уровни, достигнутые 1 февраля или которые будут достигнуты 1 февраля, считаются напряженными. Ниже 40% - ситуация считается критической", - констатировал лидер АдГ. "По данным энергетической компании Uniper, безопасность поставок в настоящее время не гарантирована. Важные хранилища в Баварии заполнены даже меньше, чем в среднем по стране", - констатировал политик.

Данные Energy Storage Initiative, по его словам, показывают, что в некоторых местах хранилища заполнены всего на 5%.

В понедельник Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. За нарушение этого запрета предусмотрены крупные штрафы.

Хрупалла подчеркнул, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет истощить военный бюджет РФ, "но вместо этого разграбляет сбережения граждан". "После прекращения поставок из России по трубопроводам США взяли на себя решающую роль в снабжении Европы природным газом. Однако логистика "точно в срок" из США стала более ненадежной и значительно более дорогой. К этому добавилась экстремальная зима в США, которая привела к сокращению экспорта сжиженного природного газа и, конечно же, к дальнейшему росту цен", - утверждал лидер "Альтернативы для Германии".