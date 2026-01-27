Механизм параллельного импорта может стать постоянным

Минэкономразвития предложило сделать временный механизм параллельного импорта постоянной мерой. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, пишет Интерфакс.

Он рассказал, что на недавней сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года обсуждались вопросы использования технологий и продукции, которые были созданы с использованием интеллектуальной собственности ушедших с российского рынка компаний.

«В первую очередь, конечно, это лекарства. Мы понимаем, что ряд лекарств перестали поставлять в страну. Но для этого мы по поручению президента отработали и разработали новый механизм принудительного лицензирования», — сказал он.

Минэкономразвития в настоящее время рассматривает этот вопрос. Российским компаниям, которые готовы производить продукцию, как предложили ведомства, правительство выдаст принудительные лицензии.

Сейчас механизм параллельного импорта действует до конца 2026 года. Его ввели в мая 2022 года. Он позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателя. Перечень товаров корректируются с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности. По оценкам Минпромторга, в 2025 году объем параллельного импорта снизился до $2 млрд в месяц против $4 млрд в начале действия механизма.