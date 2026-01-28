Названа сумма убытков Евросоюза из-за отказа от нефти из России

Отказ Европейского союза от российской нефти за последние четыре года привёл к дополнительным финансовым затратам в размере почти 300 миллиардов евро.

Согласно подсчётам РИА Новости на основе данных Евростата, если в 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком, обеспечивая четверть всего нефтяного импорта ЕС, то к 2025 году её доля сократилась до 2%. Это резкое снижение привело к росту цен: средняя стоимость импортируемого барреля нефти в январе-ноябре 2025 года составила 65 евро против 57 евро в 2021 году, что означает переплату в 8 евро за баррель.

В совокупности упущенная выгода и дополнительные расходы за 2022-2024 годы оцениваются в 259,8 миллиарда евро, а за неполный 2025 год — ещё в 22,7 миллиарда, что в сумме даёт около 283 миллиардов евро.

Как отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, замещение российских поставок потребовало больших затрат на транспорт, логистические премии и перестройку нефтеперерабатывающих мощностей, а также привело к общему снижению объёмов нефтяного импорта в ЕС. Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в начале 2026 года будет внесено предложение о полном запрете импорта российской нефти в ЕС.

