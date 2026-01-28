Стало известно о расходах G7 на Украину за счет активов России

По итогам прошлого года страны «Большой семерки» (G7) выделили Украине 37,9 миллиарда долларов в виде кредитов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% от всего иностранного финансирования украинского бюджета в 2024 году, который получил в общей сложности 52,1 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Крупнейшим донором стал Европейский союз, предоставивший 21,1 миллиарда долларов. Остальные средства поступили от Канады, Великобритании, Японии и США, которые первыми перечислили 1 миллиард, но позже о новых траншах не сообщалось.

Кроме помощи от G7, Украина получила дополнительные кредиты от ЕС (12,1 млрд), Японии (454 млн), МВФ (912 млн) и Всемирного банка (733 млн).

Напомним, после начала спецоперации страны Запада заморозили около половины российских валютных резервов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В ответ Москва ограничила вывод средств инвесторов из недружественных стран, а Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей за невозможность распоряжаться активами.