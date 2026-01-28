Российский газ находит новые рынки для наращивания экспорта

Экспорт российского газа в прошлом году кардинально перестроился, компенсируя потерю европейских объемов за счет новых направлений. Полностью прекратился транзит через Украину (минус 15,5 млрд куб. м), оставив только поставки по «Турецкому потоку» (16 млрд куб. м), сообщает РИА Новости.

При этом впервые поставки российского СПГ в Европу (около 20 млрд куб. м) превысили трубопроводные. Основной рост обеспечен Азией. Поставки по «Силе Сибири» в Китай выросли на 25% — до 39 млрд куб. м.

Перспективным рынком стала Средняя Азия: Узбекистан в прошлом году закупил 7 млрд куб. м, а в 2026-м планирует увеличить импорт до 11 млрд. Аналитики ожидают, что к импорту российского газа в ближайшие годы приступит и Казахстан. Важным событием стала первая регулярная продажа подсанкционного российского СПГ (с проектов «Арктик СПГ 2» и «СПГ Портовая») в Китай, которому предоставлена значительная скидка.

Евросоюз запретил поставки газа из РФ: названы последствия для Словакии, Венгрии и России

Хотя Евросоюз планирует полностью запретить импорт российского газа к 2027 году, основные объемы СПГ ожидаемо будут перенаправлены в Азию. В 2026 году также возможен прогресс в переговорах по проекту «Сила Сибири — 2», что заложит фундамент для долгосрочного роста экспорта. Таким образом, несмотря на потерю премиального европейского рынка, Россия последовательно формирует новую карту газовых поставок, говорится в материале.