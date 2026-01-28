В ЦБ сравнили аналитику акций с межзвездной навигацией

Аналитика акций сравнима с изучением космоса: поскольку об истинном положении эмитентов знают только инсайдеры, рейтинги акций, подготавливаемые профильными агентствами, призваны заполнить недостающие пробелы информации.

Таким мнением в колонке для газеты «Ведомости» поделился советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев.

Рейтинги против «космической фантастики» мультипликаторов

Главная проблема — «глухой космос» отчетности. Около половины эмитентов из первого и второго котировальных списков Мосбиржи закрыты для публики. Причем часто санкции становятся лишь удобным поводом скрыть неэффективность даже в тех секторах, которые не связаны с внешней торговлей.

Моисеев также критикует популярный анализ на основе мультипликаторов (P/E, EV/EBITDA), называя его «простейшей однофакторной моделью», которая подстегивает спекуляции, но не имеет отношения к реальной оценке, по мнению Уоррена Баффета. В помощь инвесторам могут прийти рейтинги акций: ту информацию, которую эмитенты не раскрывают публично, они предоставляют рейтинговым агентствам.

Агентства VS банковские аналитики

В то же время советник обращает внимание, что у единоличных аналитиков и брокеров, которые, казалось бы, подсказывают, куда должны двигаться портфели инвесторов, «нет глубокого интереса к реальной навигации». Моисеев апеллирует к опросу ЦБ, проведенному в 2025 году, по результатам которого стало ясно, что брокеры проводят анализ по наиболее торгуемым акциям, либо по тем бумагам, который входят в индекс (что, как правило, также связано с оборачиваемостью бумаг на бирже и объемом торгов – FM).

«Объясняется это тем, что аналитики работают над повышением комиссионных доходов от торговли своих работодателей», — заключает Моисеев и напоминает о модели оптимизации портфеля, предложенной лауреатом Нобелевской премии по экономике Гарри Марковицем, согласно которой для распределения активов нужен анализ, как минимум, большого круга эмитентов, а лучше — всех.

Выборочный анализ акций со стороны брокеров и банковских аналитиков приводит к тому, что высокий объем торгов сконцентрирован на небольшом количестве акций, вследствие которого «популярные» акции переоценены, а менее оборачиваемые бумаги — недооценены.

Проблемы аналитики

Кроме того, большинство прогнозов и публичных оценок анонимны, а квалификация аналитиков зачастую неизвестна. Для решения этой проблемы Моисеев предлагает проводить ротацию аналитиков, перепроверять их выводы и установить требования к независимости и отсутствию конфликта интересов при вынесении суждений.

В случае с рейтинговыми агентствами таких проблем нет, поскольку присвоение опеределнного количества «звезд» — решение не личное, а коллективное, которое к тому же прошло несколько уровней проверки, заключает советник.