Эксперт оценил финансовые потери США от шатдауна

Частичная остановка работы правительства США (шатдаун) может обходиться американской экономике в 1,7–1,9 миллиарда долларов невосполнимых потерь ВВП еженедельно. Такие данные привел в беседе с РИА Новости бизнес-консультант Илья Русяев, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб».

По его словам, хотя значительная часть снижения экономической активности впоследствии компенсируется, еженедельный прямой ущерб остается на уровне почти 2 миллиардов долларов.

Русяев подчеркнул, что вероятность нового шатдауна в ближайшее время высока. Если он окажется затяжным и продлится от шести до восьми недель, совокупные потери экономики могут составить примерно 11–14 миллиардов долларов.

Аналитик также отметил, что бюджетный процесс в США можно назвать хронически неопределенным. С 1977 по 2025 год было принято 207 временных резолюций по финансированию, а средний срок работы правительства на таких временных решениях составляет около 118 дней.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил новую остановку работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. Чтобы избежать частичного шатдауна, Сенат должен принять законопроект о финансировании до конца этой недели, для чего требуется 60 голосов.