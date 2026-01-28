Раскрыты доходы РФ от турналога в 2025 году

Объем поступлений в бюджет РФ от туристического налога по итогам января - сентября 2025 года составил 5,5 млрд рублей, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Георгий Груша в ходе круглого стола в Госдуме.

"По девяти месяцам цифры - 5,5 млрд рублей поступлений от туристического налога. При этом, конечно, основная доля - это четыре субъекта. 63% от суммы - это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Алтайский край. Эта сумма уже выше прогноза, который давала ФНС в начале года. Они порядка 5 млрд рублей в прогнозе обозначали", - сказал он.

Груша напомнил, что туристический налог введен в 2 856 муниципальных образованиях. В них действуют 14,8 тыс. средств размещения с общим номерным фондом 577 тыс. номеров. Если брать от общего объема в стране, это порядка 57-58%, то есть большая часть отрасли охвачена турналогом.

Глава департамента также отметил, что средний чек на проживание в средствах размещения в стране в прошлом году составил около 3,3 тыс. рублей.