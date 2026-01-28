На рынке металлов надулся пузырь

Рост цен на промышленные металлы, такие как медь и алюминий, может вскоре столкнуться с сильным сопротивлением. Буйство рынка противоречит замедлению спроса со стороны производителей, особенно в Китае, пишет Bloomberg.

Как заявила руководитель исследования динамики акций Goldman Sachs Трина Чен, «реальные производители на местах начинают реагировать отрицательно», и наблюдается откат заказов.

Металлы росли на ожиданиях дефицита предложения, ослабления доллара и будущего снижения ставок ФРС США. Однако последний опрос Goldman по рынку меди показал, что портфели заказов у производителей упали на 10–30%, поскольку пользователи сокращают закупки. Даже заказы от электросетей, которые являются основным потребителем меди в Китае, замедляются. Это указывает на то, что текущие цены начинают подавлять реальный спрос.

Индекс LMEX, отслеживающий динамику цен шести основных металлов, вырос на 7% с начала года и приближается к рекорду 2022 года. Однако если высокие цены сохранятся, они могут спровоцировать более глубокую коррекцию. Ключевым риском остаётся экономика Китая, где стимулирующие меры пока не привели к оживлению строительного и производственного секторов.