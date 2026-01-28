США продолжают давить на Индию: нефть из России и сближение с Европой

Индии предстоит пройти «долгий путь», чтобы развеять опасения США по поводу ее закупок российской нефти и добиться снижения американских тарифов на свои товары. Об этом заявил торговый представитель президента США Джеймисон Грир в интервью Fox Business, передает Bloomberg.

По словам Грира, хотя Нью-Дели и добился прогресса в сокращении импорта, ему трудно полностью отказаться от российских поставок, поскольку «им нравится скидка» на эту нефть. Эти комментарии указывают, что до соглашения о снижении 50-процентной пошлины, введенной администрацией Трампа, еще далеко. Переговоры по этому вопросу длятся несколько месяцев.

Аналитики отмечают, что скидки на российскую нефть по-прежнему составляют значительную часть индийского импорта, и эта тенденция может сохраниться и в 2026 году.

Параллельно Индия завершила согласование давно обсуждаемого пакта о свободной торговле с Европейским союзом. Грир отметил, что это соглашение, на подготовку которого ушло два десятилетия, даст Индии больший доступ к европейскому рынку и преимущества в иммиграционной сфере, что позволит стране процветать благодаря дешевой рабочей силе.