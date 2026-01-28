Названы вероятные «черные лебеди» для мировой экономики в 2026 году

Вероятный обвал на рынке криптовалют, возможная масштабная "танкерная война", кризис в ЕС, который также не исключен, могут стать "черными лебедями" для мировой экономики в 2026 году. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Росконгресса" "Ключевые события - 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски".

Как следует из доклада, такие события по определению непредсказуемы, но имеют значительные последствия для экономики.

В числе потенциальных "черных лебедей" можно отметить обвал на рынке криптовалют, но сейчас он представляется маловероятным.

"Прогнозы в отношении биткойна, крупнейшей криптовалюты, предполагают сохранение бычьего тренда. Все больше институциональных инвесторов покупают биткойн, и вряд ли эта тенденция замедлится в 2026 году. Снижение процентных ставок придаст биткойну дополнительный импульс к росту. Если же события примут непредсказуемый оборот, центробанки не смогут отрегулировать ситуацию, и стресс будет значительным, учитывая растущую интеграцию биткойна в финансовую систему", - говорится в документе.

Еще один "черный лебедь" - неожиданный провал стимулирующих мер в Германии, который в сочетании с политическим тупиком во Франции может спровоцировать отток капитала и увеличение премии за риск в регионе, где размер долга и без того вызывает опасения по поводу устойчивости государственных финансов.

Также серьезным риском для мировой экономики можно назвать вероятность резкой активизации атак на суда и начала масштабной "танкерной войны". Отмечается, что это грозит серьезными сбоями в цепочках поставок с резко негативными последствиями для глобальной торговли.

С другой стороны, авторы доклада отметили, что если будет найден компромисс по Украине и достигнуты договоренности с американской стороной, экономический рост в России значительно превзойдет прогноз. США могут предложить России партнерство в обрабатывающих отраслях, в первую очередь, в сфере переработки редкоземельных металлов, где сейчас доминирует Китай, подчеркнули авторы.