Высокие цены и безработица: в Германии наблюдается мощный рост теневой экономики

В Германии фиксируется рекордный рост теневой экономики — нелегальной деятельности, не отраженной в официальной статистике. Согласно исследованию профессора Фридриха Шнайдера и Института прикладных экономических исследований (IAW), ее объем достиг примерно 510 миллиардов евро, что является самым высоким показателем за последние десять лет, передает aif.ru.

Под теневой экономикой понимаются не декларируемые доходы — от оказания бытовых услуг без чеков до неофициальной работы по найму. Такая деятельность, не всегда являющаяся прямым преступлением, позволяет уклоняться от налогов и социальных взносов, создавая риски для государственного бюджета и системы социального обеспечения.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году объем этого сектора увеличится еще примерно на 5,5% и может превысить 538 миллиардов евро. Его доля в ВВП страны достигнет примерно 11,6% — максимума с 2014 года.

Среди ключевых причин роста экономисты называют замедление экономики, слабый рост, безработицу, нестабильные доходы населения, а также рост цен и снижение покупательной способности.