Банк России объяснил закрытый процесс по иску к Euroclear

В Банке России заявили, что судебное разбирательство по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear будет закрытым.

Причиной стала конфиденциальная информация о суверенных активах ЦБ.

«Мы понимаем интерес людей к процессу... Но информация, которая будет оглашена в ходе судебного разбирательства, является конфиденциальной, так как она касается суверенных активов Банка России», — сообщил регулятор в своём Telegram-канале.

В январе московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство регулятора и назначил закрытое слушание. Оно запланировано на 4 марта.

ЦБ требует с Eurocompensations около 18,2 трлн рублей убытков.

Регулятор отметил, что ущерб от действий Euroclear складывается из трёх факторов: заблокированных денежных средств, стоимости ценных бумаг и упущенной выгоды от этих активов.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил RT, что Россия делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы.