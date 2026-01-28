Аналитик объяснил, как США воспользуются обрушением доллара

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман пояснил, что постепенное и устойчивое снижение стоимости доллара США по отношению к основным мировым валютам способно стать значимым элементом в нарастании валютных войн на глобальном рынке.

При этом текущее падение доллара и его активная распродажа во многом связаны с действиями японских властей.

«Устойчивое и плавное ослабление позиций доллара США к ведущим мировым валютам может быть важным штрихом в усилении валютных войн на мировом рынке», — заявил аналитик для RT.

При этом он добавил, что падение валюты во многом связано с властями Токио, которые стремятся стабилизировать курс иены накануне досрочных выборов.

Шнейдерман отметил, что происходящее оказывает поддержку рынку драгоценных металлов, получившему дополнительный импульс на фоне ослабления доллара. По словам эксперта, слабый доллар может укрепить конкурентные позиции США во внешней торговле, прежде всего по отношению к странам еврозоны, а также способствовать более эффективной оптимизации американского госбюджета. Вместе с тем снижение курса американской валюты приводит к уменьшению покупательной способности населения Вашингтона и ослабляет роль страны как одного из ключевых потребительских рынков мира.

Говоря о российской валюте, Александр Шнейдерман указал, что текущие условия складываются для нее в целом благоприятно. Он напомнил, что рубль уже достиг нижней границы диапазона около 75 рублей за доллар и в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал удержания относительно сильных позиций. При этом на рынок одновременно воздействует ряд поддерживающих факторов.

В частности, одним из них является повышенное предложение иностранной валюты в период уплаты налогов, когда экспортеры традиционно активнее продают валютную выручку. Кроме того, продолжает действовать эффект жесткой денежно-кредитной политики: высокая ключевая ставка делает рублевые активы более привлекательными и способствует снижению оттока капитала. Дополнительную, хотя и более волатильную поддержку, по словам эксперта, оказывает умеренный оптимизм инвесторов в отношении продолжения переговоров в трехстороннем формате, что уменьшает геополитическую премию, заложенную в курсе рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к ведущим мировым валютам опустился до минимального значения почти за четыре года. Об этом свидетельствуют данные спотового индекса Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY). Падение американской валюты аналитики связывают с повышенной осторожностью инвесторов на фоне периода непредсказуемости в политике Вашингтона. Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, в том числе о его намерении установить контроль над Гренландией, а также на опасения относительно давления на Федеральную резервную систему, роста бюджетного дефицита и усиления политической поляризации в стране.