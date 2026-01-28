ЦБ назвал стоимость активов, выведенных из-под санкционных рисков

Объем активов, которые были выведены из-по санкционных рисков, с 2022 года составил 12 трлн рублей, говорится в материалах Банка России.

«Принятые с 2022 года меры позволили реализовать права инвесторов (вывод активов из-под санкционных рисков) на сумму более 12 трлн рублей», — такое сообщение появилось в телеграм-канале регулятора.

В качестве мер, которые позволили ЦБ это сделать, он выделил:

принудительный перевод ценных бумаг, учитываемые в иностранном контуре;

принудительная конвертация депозитарных расписок на акции российских компаний;

замещение корпоративных и суверенных еврооблигаций;

выкуп нерезидентами заблокированных ценных бумаг за счет средств на счетах типа «С»;

замещение, выкуп и погашение еврооблигаций Республики Беларусь и Банка развития Республики Беларусь.

Выплата дохода по российским ценным бумагам, депозитарным распискам и еврооблигациям в обход иностранной инфраструктуры.

Помимо этого, в Банке России заявили, что поддерживают механизмы участников рынка для получения разрешения на сделки при разблокировке активов. При этом Центробанк полагает, что ЕС не намерен изымать активы частных инвесторов.

В феврале 2025 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла , что в 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов.

В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с Национальным расчетным депозитарием из-за чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы. После этого в отношении НРД были введены санкции — в 2022 году санкции ЕС, а в 2024 году — санкции США.

При этом в ноябре 2023 года президент России подписал указ N844, который дал возможность проводить официальный обмен заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Таким образом, нерезиденты могли выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счета типа «С».

Частные инвесторы и ЦБ разные истории

В своем сообщении ЦБ указывает, что ситуации с заблокированными активами регулятора и ценными бумагами частных инвесторов разные.

«Над суверенными активами нависла угроза их использования (де-факто — изъятия), такие планы были официально анонсированы Еврокомиссией в декабре. И этим, помимо прочего, была обусловлена подача иска Банком России. В отношении ценных бумаг частных инвесторов таких планов, насколько мы видим, не анонсировалось», — говорится в сообщении.

12 декабря 2025 года ЦБ подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей. Центробанк требовал возместить убытки и упущенную выгоду, возникшие из-за невозможности распоряжаться ценными бумагами и деньгами. Поводом для обращения в суд стали планы Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования кредитов Украине.

Заседание по этому иску будут проходить в закрытом режиме. Вместе с этим суд отказал частным инвесторам в присоединении к иску, сославшись на отсутствие оснований для их участия в разбирательстве.