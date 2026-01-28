Раскрыты причины резкого роста цен на нефть

В среду цены на нефть продолжили рост на фоне сбоев поставок из-за зимнего шторма в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. К 07:25 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 0,2%, до $67,68 за баррель, а на WTI — на 0,3%, до $62,58, сообщает Reuters.

По оценкам аналитиков, из-за урагана в США остановлено до 15% национальной добычи, или около 2 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти и СПГ из портов Мексиканского залива полностью прекращен. Дополнительную поддержку ценам оказывает замедленное восстановление добычи на крупнейшем казахстанском месторождении «Тенгиз».

Росту также способствуют геополитические риски: прибытие американской военной группировки на Ближний Восток повышает вероятность эскалации конфликта с Ираном. При этом аналитики отмечают, что при снижении опасений по предложению давление на цены может возобновиться на фоне ожидаемого избытка на рынке. ОПЕК+ на февральском заседании сохранил паузу в увеличении добычи.

Ранее СМИ сообщили, что индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, планирует возобновить закупки российской нефти в феврале и марте.