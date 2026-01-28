Союзник США оказался не готов к отказу от российского газа

Глава японской ассоциации газовых компаний и председатель газовой компании Tokyo Gas Такаси Утида прокомментировал возможность отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Его процитировало ТАСС.

По его словам, данный российский энергоноситель отличается экономическими преимуществами, и поэтому японским компаниям было бы проблематично отказаться от его импорта в настоящее время. Как подчеркнул Утида, поиск альтернативы таким поставкам окажется весьма трудным занятием.

В октябре минувшего года крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, импортирующие российский СПГ с проекта «Сахалин-2», заявили, что могли бы обойтись без этих поставок.

Однако в ноябре того же года появились сведения, что Токио не планирует прекращать импорт российского газа, который необходим для обеспечения энергетической безопасности.