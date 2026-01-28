В России оценили прогноз по обвалу курса доллара

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал прогнозы мировых трейдеров по обвалу курса доллара и высказался о реальных перспективах американской валюты.

Согласно данным Bloomberg, трейдеры в настоящее время делают рекордные с 2011 года ставки на обвал доллара. Как объясняет издание, соответствующие прогнозы появились на фоне нестабильной политической обстановки в США. Такие ожидания царят не только среди краткосрочных трейдеров. Сомнения в будущем доллара выражают и те инвесторы, которые формируют долгосрочный прогноз.

Доллар действительно может снизиться к корзине мировых валют на фоне авантюристической политики нынешней американской администрации, но снижение курса вряд ли будет радикальным. Экономика США чувствует себя неплохо - особенно на фоне стагнирующей европейской экономики. Вместе с тем нужно отметить, что стремление президента США Дональда Трампа любым путем «забрать» Гренландию носит характер противостояния с Евросоюзом. А это может повлиять на торговлю США, опосредованно это может повлиять и на всю американскую экономику. Кроме того, сейчас Трамп хочет лишить независимости ФРС США, что вызывает некоторое недоумение у трейдеров. Речь идет не о панике, а о разочаровании его политикой. Однако все это сказывается на курсе доллара к мировым валютам. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Аналитик также ответил на вопрос о том, насколько целесообразно хранить сбережения в долларах.

«Определенный процент сбережений разумно хранить в иностранной валюте, но соответствующие средства стоит рассредоточить между юанями, долларами и евро. Из-за последних событий долю доллара можно сократить, но полностью отказываться от него не стоит», - отметил эксперт.

Ранее Трамп положительно оценил снижение курса доллара.