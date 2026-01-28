В Венгрии рассказали о рекордных поставках газа из России

Венгрия в 2025 году получила из России рекордные 7,8 млрд кубометров газа, в 2026 году получает по 22 млн кубометров в день, это новый рекорд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

"Хочу ясно дать понять, что Венгрия не может безопасно снабжаться газом без трубопровода "Турецкий поток" и поступающего по нему российского газа", - сказал он.

До этого Сийярто заявил, что правительство Венгрии намерено оспорить в суде решение Совета Европейского союза о запрете импорта российского газа.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить "национальные планы по диверсификации импорта газа". К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".