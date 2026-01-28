Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Евросоюза по отказу от газа из РФ — он считает это «проблемой Европы». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Евросоюз сам ограничивает себя в диверсификации поставок газа. Он также добавил, что российское топливо является самым конкурентоспособным.

«Это их проблема. Они же все время говорили о диверсификации поставок. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации. То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что российская делегация на переговорах с США и Украиной получает указания от президента РФ Владимира Путина.