Суд по оспариванию запрета импорта газа из РФ в ЕС может продлиться до двух лет

Венгрия и Словакия оспорят в европейском суде решение Совета ЕС о запрете на поставки российского газа. В Брюсселе утвердили утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Эксперты рассказали "РГ" каковы шансы у Будапешта и Братиславы добиться отмены принятого решения.

Аслан Абашидзе, заслуженный юрист РФ, директор Юридического института РУДН:

Руководство ЕС решает сразу две задачи: отказ от российского газа и подрыв авторитета государств, которые не "играют под дудку" Брюсселя. Ранее запрет на импорт энергоресурсов требовал единогласия, однако новый регламент ЕС, принятый квалифицированным большинством голосов, позволил обойти сопротивление Венгрии и Словакии. Иски в суд, прежде всего, должны оспаривать легитимность самой процедуры принятия решения, поскольку государства-члены Евросоюза были фактически лишены права вето. Тем не менее суд может встать на сторону Брюсселя, мотивируя это защитой благополучия населения ЕС и противодействием "угрозам со стороны России". Так что итоговое решение окажется продиктовано не столько правом, сколько политической конъюнктурой.

Михаил Ведерников, Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН:

Сам характер европейской правовой и бюрократической системы не предполагает быстрых решений по этому делу. Его рассмотрение займет месяцы, возможно, годы. Решение Евросоюза по газу носит выраженный политический характер, но судьи будут исходить не из политических мотивов, а из правового аспекта. Истцы считают, что Брюссель оформил санкционную меру в отношении России как торгово-экономическое решение, тем самым уйдя от требования единогласия. Именно этот момент и станет центральным в судебных разбирательствах. Не исключено и половинчатое решения суда. При согласии с отказом от российских энергоресурсов может быть принято обязательство предоставить отсрочку для Венгрии и Словакии при выполнении этого решения.

Алексей Исполинов, Профессор кафедры международного права ВАВТ Минэкономразвития России:

Не надо считать иск Венгрии и Словакии заранее обреченным. Для правовой системы ЕС подобные иски стали рутинной процедурой. У каждой страны есть безусловное право обжаловать любое решение, принятое европейскими институтами. Совет ЕС большинством голосов утвердил регламент, который замещает национальное законодательство, но при этом любое государство вправе оспорить правомерность документа и добиваться его аннулирования. Венгрия и Словакия могут обратиться в суд напрямую, без досудебных процедур, однако срок обжалования жестко ограничен двумя месяцами. Они вправе ходатайствовать о применении обеспечительных мер, в частности, о приостановке действия регламента. Им действительно не хватит времени, чтобы найти альтернативных поставщиков. Они зависят от российского газа, и деваться им в этой ситуации некуда. Судебные разбирательства могут занять от полутора до двух лет, а исход дела будет напрямую зависеть от качества юридических аргументов. При этом Суд ЕС неоднократно демонстрировал институциональную самостоятельность и не является инструментом прямого политического давления.

Элина Сидоренко, Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО:

Наиболее реалистичным сценарием по данному делу выглядит частичный успех истцов. Шансы Венгрии и Словакии на победу небольшие, но они не равны нулю. Дело, конечно, уникально из-за отсутствия прямых прецедентов полного запрета импорта энергоносителей. Истцы будут ссылаться на неправильный выбор правовой основы, нарушение принципов пропорциональности, равенства государств и энергетической безопасности, а также на процессуальные ошибки при принятии регламента Евросоюза. В ответ Еврокомиссия и Совет ЕС будут апеллировать к полномочиям в сфере внешней политики и безопасности. Суд ЕС традиционно крайне осторожен в политически чувствительных делах и, как правило, защищает институциональную архитектуру Евросоюза. Иски Венгрии и Словакии с высокой вероятностью будут рассматривать в Люксембурге с участием Генерального суда и возможной последующей апелляцией в Суд ЕС. Однако, ждать, что суд станет площадкой для политического реванша меньшинства над большинством, не стоит.

