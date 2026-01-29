Спрогнозирован курс доллара в феврале

Курс рубля, укрепившийся к доллару в прошлом году более чем на 20% (в начале 2025-го доллар стоил дороже 100 руб., в конце - дешевле 80 руб.), в феврале если и не продолжит расти, то как минимум может сохранить свои позиции. На данный момент фундаментальные факторы поддержки сильной российской валюты никуда не делись, но со временем могут ослабнуть. Однако серьезного ослабления рубля аналитики теперь больше не ожидают и в перспективе всего 2026 года.

Январь 2026-го российская валюта тоже заканчивает на позитиве: 23 января ЦБ впервые с 2023 года установил официальный курс доллара ниже 76 руб., около этой отметки он находится и сейчас. Курс оставался крепким на фоне высокой ключевой ставки 16% и сохраняющейся привлекательности рублевых активов в сочетании со слабым потребительским спросом (он означает слабый спрос на валюту, что не разгоняет ее цену).

"Дополнительную поддержку рублю оказывали внушительные валютные интервенции со стороны Минфина и ЦБ: с 16 январе нетто-продажи Банка России достигли рекордных за несколько лет 17,42 млрд руб. в день", - отмечает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Росту курса рубля также, вероятно, способствовали и новости о продолжении дипломатического урегулирования украинского конфликта, добавляет старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Но заслуга здесь не только у рубля. Ослаб и доллар - из-за непредсказуемой внешней политики президента США Дональда Трампа, особенно на фоне обострения отношений с Ираном, которое грозит втянуть США в новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке, указывает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На масштабное изменение факторов, укреплявших рубль в январе, похоже, не приходится рассчитывать и в феврале. В базовом сценарии (без улучшения геополитических условий) курс рубля в феврале, вероятно, сохранит сильные позиции, говорит Ващелюк.

"Ключевая ставка с высокой вероятностью останется без изменений. Относительно высокие процентные ставки при геополитической неопределенности, скорее всего, продолжат сдерживать импорт, отток капитала и сокращение продажи валюты экспортерами. Продажи валюты по бюджетному правилу останутся повышенными. Курс доллара может остаться ниже отметки в 80 руб.: 76-80 руб.", - ожидает эксперт.

По мнению Мильчаковой, тенденция к укреплению рубля в феврале может продолжиться, хотя и не без корректировок.

"Минфин в феврале и начале марта может перейти от продаж валюты к покупкам, поскольку цены нефти в январе взлетели за месяц почти на 13%, и дисконт Urals к Brent сократился, значит Россия получит нефтедоллары для Фонда национального благосостояния, и, соответственно, укрепление рубля в феврале может быть сравнительно уже не таким резким, как в январе", - считает она.

В перспективе всего года, по мнению Пырьевой, можно ожидать умеренного ослабления рубля.

"Но полагаем и акцентируем на этом внимание, что ослабление будет умеренным. Основная причина - продолжающееся снижение ключевой ставки и активизация потребительской активности и спроса на валюту со стороны импортеров", - подчеркивает она.

Ослабление возможно и из-за ставки, и из-за геополитических вызовов, добавляет Мильчакова. Но изменение структуры экспортно-импортных расчетов в пользу рубля и ожидаемый запуск трансграничных расчетов в цифровом рубле будут препятствовать сильному падению рубля к доллару.