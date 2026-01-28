ФАС проверит наценки на продукты в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в 11 крупнейших розничных торговых сетей для проверки наценок на продовольственные товары.

Ведомство запросило данные о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объёмах закупки и реализации отдельных продуктов за период с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.

ФАС намерена проанализировать наценки по 26 категориям продуктов питания, включая молочные продукты, яйца, мясо и рыбу, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, муку и хлеб.