Золото и серебро резко подешевели

Биржевые цены на серебро рухнули после достижения рекордных максимумов, а стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $5 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Согласно данным торговой площадки, на пике падения золото подешевело на 7,09% — до $4975.

30 января фьючерсы на серебро c поставкой в марте снизились на 16,87% по сравнению с закрытием в четверг и на минимуме достигли $95,12 за унцию. Данный показатель опустился ниже $100 впервые с 23 января.

Недавно замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в прошлом году российский рынок золота разделился на два четких сегмента. Очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты, пояснил он.

До этого эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.