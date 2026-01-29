Евросоюз (ЕС) провалил план по замене российских удобрений за четыре года — Россия так и осталась главным поставщиком этих товаров. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

С января по ноябрь российские компании поставили на европейский рынок удобрений на 1,5 миллиарда евро. В 2021 году, до введения различных ограничений и эмбарго показатель составлял 1,49 миллиарда. В конечном счете доля российской продукции в сегменте снизилась с 28 до 23 процентов, но РФ сохранила статус главного импортера. Доля российских азотных удобрений в импортной корзине европейце сохранилась на уровне четверти.

В июле 2025 года ЕС прибавила к пошлине на импорт российских удобрений в размере 6,5 процента специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Таким образом власти рассчитывали ужесточить таможенную политику в отношении продукции и постепенно нарастить тарифы до 100 процентов от таможенной стоимости.

Тем не менее по итогам неполного 2025 года РФ осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, как и в 2021 году. Вторым поставщиком стало Марокко с долей в 15 процентов, а третье место разделили Канада и Алжир с долей по 7 процентов. На пятом месте расположилась Норвегия, которая обеспечила 5 процентов поставок.

По данным The Economist, Европейский союз приобретает удобрения еще в большем объеме, чем до начала специальной военной операции (СВО). Если раньше Россия поставляла около 30 процентов всех азотных удобрений, то к II кварталу 2025 года доля РФ на рынке Европы выросла на треть, указали специалисты. Торговля идет через посредников в Швейцарии или Персидском заливе, подчеркнул автор.