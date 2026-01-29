Туристический налог предложили считать по-новому

В 2025 году туристический налог был введен в 61 регионе России, в 2026-м к ним присоединились еще девять. Размер налога, оплачиваемого владельцами гостиниц, глемпингов, хостелов субъекты определяют сами. В среднем это 1—2 процента от выручки. Им заменили курортный сбор, составлявший около 100 рублей в сутки, который собирали с отдыхающих до 2024 года. По словам экспертов, стоимость проживания в гостиницах в 2025 году в среднем увеличилась на 5 процентов, а повышение туристического налога, вместе с удорожанием стоимости содержания объектов, может сказаться как на конечной цене отдыха, так и на уменьшении количества мест размещения.

Результаты первого года налогового эксперимента и предложения по его усовершенствованию узнала «Парламентская газета».

Курортный сбор хорош на юге, а турналог на Алтае

До 2024 года в некоторых регионах России с отдыхающих взимали курортный сбор. В среднем это было по 100 рублей с человека за день. Деньги шли на развитие туристической инфраструктуры. С 2025 года вместо курортного сбора появился туристический налог, который в доход региона платят представители отрасли от объема полученной прибыли.

При этом вводить такой налог или нет, а также его размер субъект определяет самостоятельно. С 1 января 2025 года к программе подключился 61 регион, а в 2026 году к ним присоединились еще девять.

В семи субъектах не ввели туристический налог. Так, в Белгородской, Брянской областях, городе Севастополе и Республике Крым это сделано из-за прилегания к границам территорий, на которых проводится специальная военная операция, и введения режима чрезвычайной ситуации, в Ярославской и Курганской областях — по причине использования иных инструментов для развития туристической отрасли, в частности, привлечения инвесторов и мер господдержки, в Москве — ради сдерживания удорожания туристических услуг и увеличения нагрузки на бизнес.

Об этом сообщили на круглом столе, посвященном промежуточным итогам, эффективности и практике применения туристического налога, организованном Комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 28 января.

Председатель комитета Сангаджи Тарбаев отметил, что в сравнении с курортным сбором туристический налог хорошо себя зарекомендовал в Санкт-Петербурге и Алтайском крае. В сравнении со сборами в 2024 году за три квартала 2025-го в первом случае казна получила на 14 процентов больше, а во втором на 323 процента больше. А вот доходы Краснодарского и Ставропольского краев после введения налога значительно уменьшились. Ставропольский край недосчитался 54 процентов дохода с туристов, а Краснодарский — 65 процентов.

Разобраться с документами или определить фиксированную сумму

Со стороны представителей бизнеса было отмечено, что в прошлом году стоимость туристических услуг выросла на 5 процентов. Но, как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по гостиничному бизнесу Вадим Прасов, представители индустрии с опасением смотрят в 2026 год.

«С точки зрения спроса мы, по ощущению, вышли на плато, — отметил он. — При этом все отмечают рост себестоимости бизнеса: увеличение оплаты труда, стоимости всех основных закупок. На мой взгляд, все-таки очень важен дифференцированный подход. Особенно для регионов, где пребывание достаточно долгосрочное и стоимость путевки высокая».

Участники круглого стола напомнили, что существуют категории граждан, имеющие налоговые льготы. В их числе члены семей участников СВО, лица, сопровождающие организованные группы детей и подростков, при наличии у них доверенностей от родителей (законных представителей) для участия в спортивных, военно-патриотических, познавательных, событийных, культурно-массовых мероприятиях, многодетные семьи, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направляемые на лечение в рамках ОМС или социального страхования, люди, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах.

Но не каждый отдыхающий при заселении готов сообщить, что относится к льготной категории, и предоставить бумаги для освобождения гостиницы от налога.

А поскольку отсутствует законодательно закрепленный перечень документов, подтверждающих льготный статус физических лиц, и бумаг, необходимых для получения льготы по уплате налога, было предложено несколько вариантов решения вопроса.

Первый — установить минимальный размер туристического налога в диапазоне от 100 до 200 рублей для сбалансированного подхода к налогообложению и учету, а второй — определить в каждом регионе годовую сумму налога с одного номера с учетом его категории, вне зависимости от загрузки, чтобы и отельеры, и чиновники могли понимать, а значит, планировать расходы и доходы.

Вывели из тени для развития

До 1 сентября 2025 года все объекты туриндустрии обязали пройти обязательную регистрацию и классификацию. Это должно посетителям гарантировать качество и законность предоставляемых услуг, а государству позволить составить объективную картину отрасли и составить планы по ее развитию.

По данным директора департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития Георгия Груши, в России зарегистрировано 14,8 тысячи объектов с общим фондом 577 тысяч номеров.

«Большая часть туристической отрасли у нас охвачена, — отметил он. — Что касается налоговых ставок, еще раз всем напомню, что у регионов есть право самостоятельно устанавливать процент туристического налога».

По его словам, пониженной ставкой в 1 процент на весь период воспользовались 184 муниципальных образования.

«В прошлом году мы это отмечали и рекомендовали дифференцирование таких ставок», — сказал Груша.

Он отметил, что средства с налога должны идти на софинансирование региональных проектов по развитию туризма, благоустройство территорий, содержание инфраструктуры, проведение событийных мероприятий для привлечения гостей.