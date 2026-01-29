Раскрыты потери ЕС и Британии от торговой войны с США

В случае взаимного введения пошлин в торговой войне с США Европейский союз и Великобритания понесут большие экономические издержки, чем Соединенные Штаты. К такому выводу пришли исследователи из Астонского университета, пишет Financial Times.

Согласно анализу, если бы администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на европейские товары (например, для давления в вопросе Гренландии), то симметричный ответный шаг со стороны ЕС и Великобритании нанес бы им самим больший ущерб.

В частности, для экономики Великобритании такие ответные меры были бы вдвое болезненнее, чем просто принятие американских тарифов. Руководитель исследования отметила, что наименьшие потери ЕС и Британия понесли бы, вообще не вводя контрпошлины.

Напомним, что ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа ввести пошлины против европейских союзников, выступавших против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки, когда президент США отказался от силового сценария. Глава Евросовета Антониу Кошта, приветствуя этот отказ, заявил, что Евросоюз готов защищать свои интересы в случае необходимости.