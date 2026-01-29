В ЕС останется одна страна, добывающая уголь

Польша останется единственным государством Евросоюза, в котором до сих пор добывают уголь, после того как в конце января в Чехии закроются последние угольные шахты. Об этом пишет интернет-портал Interia Biznes.

По его данным, угледобыча в Польше последовательно сокращается с 1989 года, когда она составляла около 180 млн тонн. В 2000 году этот показатель сократился до 102 млн тонн, в 2013 году - до 76,5 млн тонн, а в 2025 году - до 44 млн тонн.

Портал отмечает, что добыча угля в Польше в настоящее время является убыточной и компенсируется из госбюджета. Цена угля на внутреннем рынке составляет 458 злотых (около $114) за одну тонну при том, что стоимость добычи одной тонны равняется 944 злотым (около $236).

В 2024 году общий убыток всей угледобывающей отрасли в Польше составил 13,74 млрд злотых (около $3,4 млрд), что стало самым плохим показателем за последние 30 лет.

Несмотря на убыточность отрасли, добыча угля в Польше может быть прекращена только после 2049 года, поскольку такая дата обозначена в заключенном в 2021 году договоре государства с профсоюзами, указывает Interia Biznes.