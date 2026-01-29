Российские компании начали готовиться к отправке бензина за рубеж

Крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали готовиться к возобновлению экспорта бензина с 1 февраля. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», крупнейший в стране экспортер морских партий, намерен за месяц отправить за рубеж 111 тысяч тонн бензина через порт Усть-Луга. В целом же, говорит другой собеседник, общие поставки по всем поставщикам могут вырасти на 30-50 процентов.

Текущий запрет на экспорт, не касающийся поставок бензина по межправительственным соглашениям, действует до 1 марта. Ограничения были введены еще 1 сентября на фоне рекордных биржевых цен и многочисленных случаев локального дефицита топлива в регионах из-за внеплановых ремонтов на предприятиях.

До остановки поставки за рубеж оценивались в 850 тысяч тонн бензина в месяц. Опрошенные изданием эксперты полагают, что российские НПЗ на фоне слабого внутреннего спроса в состоянии выйти на этот уровень в феврале и марте при отсутствии логистических и других проблем.

Партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков указал, что экономически экспорт бензина в настоящее время очень привлекателен. Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко добавил, что многие участники рынка оценивают вероятность отмены запрета как высокую.

В то же время управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов называет такое решение рискованным, потому что баланс бензина в стране не имеет большого запаса. Впрочем, отмечает он, если разрешение будет краткосрочным, то проблем возникнуть не должно, а НПЗ смогут повысить собственную рентабельность за счет продаж по высоким ценам.

На фоне ожиданий возобновления экспорта стоимость бензина на Петербургской бирже за два дня взлетела более чем на три процента. В «ОМТ-Консалт» сообщили, что оптовая стоимость АИ-92 и АИ-95 в центральной части России на конец января в среднем на 14,7 и 14,9 процента соответственно выше, чем годом ранее в этот же период.