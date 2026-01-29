Цены на золото бьют рекорды: раскрыта выгода для России

Цены на золото на мировых биржах достигли нового исторического максимума, 28 января 2026 года поднявшись до $5257,20 за тройскую унцию. Это вдвое выше показателей конца 2024 года. Основными драйверами роста стали геополитическая нестабильность и снижение доверия инвесторов к традиционным валютам, сообщают «Известия».

Россия, будучи одним из крупнейших производителей золота в мире, извлекает значительную выгоду из этой ситуации. Благодаря рекордным ценам стоимость золотого запаса страны оценивается в $326 млрд, что помогло компенсировать последствия заморозки части международных резервов. В 2024 году Россия добыла 330 тонн драгоценного металла, заняв второе место в мире после Китая.

Эксперты отмечают, что несмотря на соблазн ввести дополнительный налог на сверхдоходы золотодобытчиков, такая мера может быть контрпродуктивной, так как способна снизить инвестиции и объемы добычи. Спрос на золото остается высоким: центральные банки мира за последние три года купили свыше 1000 тонн, а рынки способны поглощать около четверти годовой мировой добычи, говорится в материале.

Таким образом, золото сохраняет статус ключевого ликвидного резерва для России, однако его использование в чрезвычайных ситуациях требует осторожности из-за потенциальных логистических и санкционных рисков.