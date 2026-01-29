Стало известно содержание 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать меры, направленные на ограничение движения судов так называемого теневого флота.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.

"Мы продолжаем нашу работу, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й, и включил особенно жесткие меры, в частности, запрет на морские перевозки, <...> чтобы помешать движению "теневого флота". Как вы могли заметить, один из таких кораблей был задержан несколько дней назад ВМС Франции", - сказал министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из России. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование. Капитан судна был временно задержан, его подозревают в хождении на судне без флага, что может грозить лишением свободы на срок до одного года и штрафом до 150 тыс. евро. Во вторник его отпустили из-под стражи, однако в прокуратуре отметили, что с 26 января на танкер был наложен административный арест, который остается в силе.

8 января представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что ЕК поддерживает введение санкций против "теневого флота". Комментируя возможность задержания таких судов, она отметила, что данный вопрос "находится в компетенции стран ЕС, а не ЕК". Также она напомнила, что ЕС включил в свой черный список уже в общей сложности 597 танкеров, предположительно перевозящих российскую нефть под иностранными флагами, которые на Западе называют теневым флотом. Включение судна в черный список ЕС запрещает ему заходы в порты Евросоюза, а также запрещает европейским банкам и страховым компаниям оказывать ему любые финансовые и прочие услуги.