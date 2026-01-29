Стало известно содержание 20-го пакета антироссийских санкций ЕС

В 20-й пакет антироссийских санкций ЕС могут внести меры против "теневого флота"
Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать меры, направленные на ограничение движения судов так называемого теневого флота.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе.
"Мы продолжаем нашу работу, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й, и включил особенно жесткие меры, в частности, запрет на морские перевозки, <...> чтобы помешать движению "теневого флота". Как вы могли заметить, один из таких кораблей был задержан несколько дней назад ВМС Франции", - сказал министр.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из России. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование. Капитан судна был временно задержан, его подозревают в хождении на судне без флага, что может грозить лишением свободы на срок до одного года и штрафом до 150 тыс. евро. Во вторник его отпустили из-под стражи, однако в прокуратуре отметили, что с 26 января на танкер был наложен административный арест, который остается в силе.
8 января представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что ЕК поддерживает введение санкций против "теневого флота". Комментируя возможность задержания таких судов, она отметила, что данный вопрос "находится в компетенции стран ЕС, а не ЕК". Также она напомнила, что ЕС включил в свой черный список уже в общей сложности 597 танкеров, предположительно перевозящих российскую нефть под иностранными флагами, которые на Западе называют теневым флотом. Включение судна в черный список ЕС запрещает ему заходы в порты Евросоюза, а также запрещает европейским банкам и страховым компаниям оказывать ему любые финансовые и прочие услуги.