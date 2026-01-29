Вынужденные скидки и последствия: нефтяные доходы РФ резко сократились

В 2025 году падение мировых цен на нефть и рост дисконта на Urals спровоцировали снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов. Они упали на одну пятую, сообщает Financial Times.

Как отмечается, ситуация ухудшилась после введения ограничений в отношении «Роснефти» и «Лукойла». В ноябре дисконт Urals к Brent вырос до $24 за баррель с $15 ранее, что стало рекордом.

Цена Urals упала до $39,2 за баррель в декабре, а в Индию — до $22-25. Санкции и низкие цены привели к дефициту бюджета в 2,6% ВВП в 2024 году, что в пять раз превышает план. В 2026 году дефицит может достичь 3 трлн рублей (7,5% доходов).

Морской экспорт нефти снизился на 11%, а поставки в Китай выросли на 23%, в Индию упали на 29%. Доля «неуказанных покупателей» выросла, указывая на рост объемов нефти в море.

Санкции уменьшили долю доходов от энергоресурсов в бюджете с 50% до 24%, что является минимальным значением за десятилетие. Это усложняет финансовые операции и снижает устойчивость доходов, говорится в материале.

По словам экспертов, из-за ограничений Россия вынуждена предлагать значительные скидки, чтобы сохранить объемы экспорта нефти.