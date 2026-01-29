К «шринкфляции» в России добавилась «скимпфляция»

В России наблюдается явление, получившее название «скимпфляция».

Об этом в комментарии изданию «Газета.ру» заявил экономист Илья Мосягин, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, так называется процесс снижения стоимости продуктов за счёт замены дорогих качественных ингредиентов на более дешёвые аналоги. Данный термин произошёл от английского глагола «skimp», что означает «экономить» или «скупиться».

Особенно очевидной эта тенденция становится в сфере общепита, где в полуфабрикатах сокращается доля мяса, а дорогие животные жиры заменяются растительными заменителями.

Специалист отметил, что скимпфляция дополняет и усугубляет эффект уже давно начавшейся «шринкфляции». Это ещё один характерный процесс в экономике, когда бизнес уменьшает свои издержки за счёт снижения объёма товара, например, путём сокращения упаковки.

Для потребителя скимпфляция оборачивается снижением питательных характеристик продуктов, изменением их вкусовых качеств и, в конечном итоге, ухудшением стандартов потребления. Особенно чувствительными к этим изменениям оказываются люди с низкими доходами, для которых приобретение продукции высокого качества зачастую недоступно.