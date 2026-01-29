Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

С начала года Россия существенно увеличила скидки на нефть при поставках в Индию ради того, чтобы сохранить спрос в условиях санкций США. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

В результате без учета транспортных расходов некоторые партии уже продаются по 22-25 долларов за баррель, что едва покрывает себестоимость добычи. Если исключить период пандемии COVID-19, то в последний раз Россия продавала нефть так дешево в 2003 году.

По оценкам собеседника издания, если США еще больше ужесточат санкции, то поставки по трубопроводам останутся единственным способом продажи российской нефти.

В декабре, как сообщало Минэкономразвития, цена основного российского экспортного сорта нефти Urals, применяемая для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), упала до 39,18 доллара за баррель. Это более чем на пять долларов ниже, чем в ноябре.

При этом даже текущие скидки не позволяют сохранить объем экспорта в Индию, которая все активнее диверсифицирует источники поставок. Новым ударом по российским поставкам в Индию стал вступивший в силу европейский запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

На этом фоне российские компании увеличили поставки в Китай, однако и там партии российского сырья торгуются на беспрецедентно низком уровне. Если в августе Urals продавался с премией в один доллар к Brent, то на прошлой неделе скидка достигла десяти долларов за баррель.