Эксперт объяснил выявление рекордного количества фальсификата молочной продукции

Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером объяснил выявление рекордного количества фальшивого сыра и масла на прилавках российских магазинов.

В 2025 году Роспотребнадзор нашел рекордное количество поддельного сыра и масла на российских прилавках, сообщила ранее «Парламентская газета». По данным ведомства, с мая прошлого года на кассах в России была заблокирована продажа 613 млн молочных продуктов: у 333 млн из них истек срок годности, а 278 млн были произведены незаконно. Кроме того, почти 18% проб молока и молочной продукции в прошлом году были сфальсифицированы или их качество не соответствовало заявленному.

Эксперт подчеркнул, что обнаружение ведомством рекордного количества поддельной молочной продукции сыра и масла связано с ростом показателей выявляемости такой продукции и ее производителей.

С момента введения цифровой маркировки и интеграции различных систем цифрового контроля, таких как «Меркурий» и «Честный знак», у нас существенно улучшилась выявляемость нелегальной продукции. И, с одной стороны, сейчас у нас очень интенсивно снижается доля фальсификата на рынке, которая в настоящее время составляет менее 1% от всей реализуемой продукции, а, с другой стороны, улучшается выявляемость недобросовестных производителей, которые пытаются применять различные практики фальсификации. Это происходит не только благодаря лабораторным исследованиям, но и благодаря сопоставлению данных из различных информационных систем. Эти системы позволяют надзорным ведомствам отслеживать то, сколько сырья зашло на определенный завод, и сколько из него было произведено готовой продукции. Все нелогичные транзакции, когда, к примеру, на завод приходит 100 литров молока, а из него выпускается 10 тонн масла, сразу же фиксируются в автоматическом режиме. Более того, в ближайшее время у надзорных ведомств в таких случаях появится возможность блокировать реализацию продукции, которая была произведена с нарушениями. Поэтому на ситуацию с фальсификатом мы смотрим достаточно оптимистично. В целом доля фальсификата в рознице снижается. Олег Павлов Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива»

Отвечая на вопрос о том, как потребили могут выявить фальсифицированную молочную продукцию на прилавках магазинов, эксперт отметил, что этим должны заниматься не простые покупатели, у которых зачастую нет соответствующих знаний и возможностей, а государственные органы и общественные объединения.

«Производители фальсификата обычно скрывают на упаковке реальный состав продукта, поэтому потребителям сложно самостоятельно выявить фальсификат по внешним признакам. Вместе с тем, исходя из опыта общественного мониторинга, здесь можно сформулировать несколько общих рекомендаций. Во-первых, нужно отметить, что у нас есть ряд дискаунтеров, которые, можно сказать, специализируются на продаже фальсификата. Качество и безопасность продукции там в целом вызывают большие вопросы. И в первую очередь здесь речь идет о дискаунтере «Светофор», который на протяжении последних лет проверяли многие ведомства, включая антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Там была выявлена масса нарушений и было изъято множество продукции, в том числе фальсификата. Так что нужно опасаться иметь дело с такими компаниями. Кроме того, если говорить о сливочном масле, то стоит понимать, что у него есть объективная себестоимость, ниже которой оно не может продаваться. Поэтому, когда покупатель видит на прилавке 200-граммовую упаковку масла дешевле 150 рублей, то у него должен возникнуть вопрос о том, является ли это масло натуральным. Поэтому в ряде случаев помочь могут ценовые ориентиры. Но и только на цену ориентироваться не стоит, ведь у добросовестных торговых сетей бывают различные акции и скидки. Так что задачей по борьбе с фальсификатом должны заниматься не потребители, а специалисты», - сказал Павлов, добавив, что наказание для производителей фальсификата необходимо ужесточить.

