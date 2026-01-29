Минфин призвал сделать импортную одежду в России дороже

Российские власти должны обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импортные товары электронной торговли. К этому депутатов в ходе парламентских слушаний «О развитии отраслей легкой промышленности в России» в Госдуме призвал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, если иностранная продукция станет дороже для россиян, то отечественные производители одежды смогут выдерживать конкуренцию.

Глава Минфина подчеркнул, что импортные товары продаются без сравнимых налогов и пошлин со стороны России, а потому оказываются слишком дешевыми. В результате объем завозимых товаров легкой промышленности превышает объем произведенных в стране почти на 30 процентов.

Силуанов напомнил о подготовленном Минфином соответствующем законопроекте. Он предусматривает введение ставки на импортные товары электронной торговли в размере пяти процентов с 2027 года, 10 процентов — с 2028-го, 15 процентов — с 2029-го, а с 2030-го — 20 процентов.

Ранее министр финансов предложил легализовать в России онлайн-казино для повышения доходной части бюджета. По его оценкам, в течение года в случае введения налога на выручку в размере 30 процентов эта мера позволит собирать около 100 миллиардов рублей.

Инициатива выдвигается на фоне снижения нефтегазовых доходов и ожидания дефицита бюджета в 2026 году в размере 3,78 триллиона рублей. Ранее в этих же целях правительство с 1 января 2026 года повысило НДС с 20 до 22 процентов, однако президент России Владимир Путин и депутаты надеются, что эта мера станет временной.