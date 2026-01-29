ЕК зарегистрировала гражданскую инициативу по полному запрету импорта из России

Еврокомиссия (ЕК) зарегистрировала гражданскую инициативу по полному запрету всего импорта из России и Белоруссии в Евросоюз (ЕС). Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе организации.

Если авторы предложения соберут в его поддержку один миллион подписей по меньшей мере в семи странах объединения, ЕК будет должна «принять к сведению» эту инициативу, но только в рекомендательном порядке.

— Инициатива предлагает Еврокомиссии разработать твердые и немедленные меры для полного прекращения импортной зависимости ЕС от России и Белоруссии путем введения секторальных запретов, — говорится в сообщении.

Еврокомиссия подчеркнула, что приняла к сведению эту инициативу, но «пока не анализировала ее содержание», передает ТАСС.

По итогам прошедшего года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров, из-за чего Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в европейские страны. В результате доля России на европейском рынке газа снизилась с 18,3 до 12,1 процента.

26 октября 2025 года СМИ сообщили, что ЕС занял третье место по общему объему торговли с Россией в 2024 году — он составил примерно 67,5 миллиардов евро.