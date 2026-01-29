Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России по состоянию на 23 января составили $786,9 млрд, обновив рекорд. Об этом рассказали в Банке России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 23 января 2026 года составили 786,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 17,8 млрд долларов США, или на 2,3%, в основном из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные резервы – это ликвидные активы, находящиеся под контролем Банка России и правительства Российской Федерации. Они включают иностранную валюту, монетарное золото и активы, размещенные в Международном валютном фонде.

19 января аналитический ресурс The Kobeissi Letter сообщил, что доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за последние 20 лет и сейчас составляет около 40%.

Среди одной из причин подобной динамики эксперты назвали стремление Центробанков диверсифицировать активы и уйти от американской валюты, нарастив долю золота. В результате чего в 2025 году стоимость золота увеличилась на 65%, что является самым большим годовым ростом с 1979 года.

Ранее аналитик раскрыл причины рекордного скачка цен на серебро.